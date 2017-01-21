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على الطريقة اليابانية.. التعليم: إنشاء وحدة "التوكاتسو" وبدء التجربة بـ12 مدرسة

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على الطريقة اليابانية.. التعليم: إنشاء وحدة "التوكاتسو" وبدء التجربة بـ12 مدرسة على الطريقة اليابانية.. التعليم: إنشاء وحدة "التوكاتسو" وبدء التجربة بـ12 مدرسة

> كتب محمود طه حسين

بدأت فى تنفيذ "التجربة اليابانية" فى المدارس المصرية، وقرر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم، إنشاء وحدة تختص بتطبيق "التجربة" فى المدارس، تخضع للإشراف الفنى المباشر لمدير المشروع المصرى اليابانى بالتنسيق مع رئيس قطاع التعليم العام.

 

وتختص الوحدة باختيار المدارس التى يطبق المشروع بها، وفق معايير توضع لهذا الغرض، وذلك بالتعاون مع المديريات والإدارات التعليمية، بالتنسيق مع الجانب اليابانى، وتوحيد أسلوب وآليات العمل بمدارس المشروع، ومنع ازدواجية اتخاذ القرارات، والوصول إلى فهم عام موحد حول تنفيذ المشروع، من خلال التوجيه للمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات، وكذلك الإدارات المعنية بديوان عام الوزارة بكافة الإجراءات التى تكفل نجاح واستمرارية الشروع.

 

وتقوم التجربة اليابانية على تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية فى مدارس ، وتهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والعاطفية للطفل، والجوانب الأكاديمية، بالإضافة إلى تنمية روح التعاون، ومهارات التعامل مع الآخرين، من أجل إعداد شخصية إنسانية متزنة ومتكاملة.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تطبيق التجربة اليابانية فى 12 مدرسة قائمة، وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم ترشيح 100 مدرسة لتطبيق التجربة عليها خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه تم اختيار  33 مدرسة قائمة بالفعل جارى إعداد مقايسات الأعمال المطلوبة لتطويرها لحين استكمال باقى العدد المطلوب.

 

وأكدت المصادر، أنه سيتم إنشاء 100 مدرسة جديدة مصرية يابانية، تشمل المرحلة الأولى، منها 45 منشأة تم الانتهاء من مستندات طرحها وتسليمها للهيئة الهندسية تمهيدًا لدخولها الخدمة العام الدراسى المقبل 2017-2018.

 

وأفادت المصادر، بأن المرحلة الثانية تتضمن 55 مدرسة، وجارى التنسيق مع المحافظين وفروع هيئة الأبنية التعليمية فى المحافظات لمعاينة وتحديد صلاحية الأراضى التى يتم توفيرها، على أن يتم تجهيز مستنداتها تباعا وتسليمها للهيئة الهندسية لإمكانية دخولها الخدمة التعليمية العام الدراسى 2018-2019.

 

وفى سياق متصل كشفت مصادر، أن الوزارة سوف تخصص ما يزيد على 1000 وظيفة متبقية من مسابقة الـ30 ألف معلم للتعيين فى المدارس التى تطبق التجربة اليابانية، لافتة إلى أنه تم التقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء للموافقة على إعلان المسابقة حسب الأماكن والمدارس التى سيتم اختيارها وتأهيلها لتعميم التجربة عليها.

 

وأوضحت المصادر، أنه بتعيين هذه الأعداد فى مدارس التجربة اليابانية تكون مسابقة الـ30 ألف وظيفة، والتى تم الإعلان عنها 2014 انتهت على مستوى الجمهورية. 


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مصر 365

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