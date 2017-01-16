أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 16 / 1 / 2017.. باسم مرسى خارج القائمة الأفريقية

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 16 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها اتخاذ عدة قرارات منها مطالبة تورينو الإيطالى بحضور وفد جديد للقاهرة لتوقيع عقد انتقال مصطفى فتحى بجانب شكوى الزامبى مايوكا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالإضافة إلى قرار رحيل إسلام جمال سواء للإسماعيلى أو الشرقية بخلاف الإعلان القائمة الأفريقية للفريق الأبيض.
مرتضى منصور: وفد تورينو سيحضر لتوقيع عقد "فتحى" ولن يتم إعارته لتركيا
شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رفضه لسفر وفد من النادي إلى إيطاليا لحسم إعارة مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى تورينو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأوضح رئيس نادى الزمالك أنه يرفض سفر أي مندوب من النادي الأبيض لإيطاليا حتى لا يتحدث أي شخص عن وجود عمولات وسمسرة في الصفقة، مضيفا أنه طلب حضور وفد من النادي الإيطالي إلى القاهرة من أجل توقيع العقود في الفترة الحالية.
كما شدد رئيس نادى الزمالك أنه سيضع شرطا في عقد اللاعب مع تورينو يقضي بعدم إعارته لأحد الأندية خارج إيطاليا ولن يتم إعارته لأي فريق تركي بعدما ترددت أنباء عن اهتمام جالطه سراي التركي باللاعب.
مرتضى منصور: قررنا رحيل إسلام جمال بسبب السهر.. وسنشكو مايوكا للفيفا
شف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن إسلام جمال مدافع الفريق هو اللاعب الوحيد الذى تم الاستقرار على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وشدد رئيس نادى الزمالك فى تصريحات إعلامية، أن إسلام جمال يسهر كثيرا، وتقرر رحيله بصورة نهائية عن الزمالك وليس على سبيل الإعارة. وهناك أكثر من ناد طلب التعاقد مع إسلام جمال سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، منهم الإسماعيلى والشرقية.
الزمالك يستقر على إبرام عقود للجهاز الفنى
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إبرام عقود رسمية للجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة محمد حلمى خلال الأيام القليلة القادمة .
من جانبه ، قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك و المشرف العام على فريق الكرة أن إبرام عقود للجهاز الفنى أمر طبيعى وسيحدث قريبا .
مرتضى منصور: سعر باولو لن يتخطى ٦ ملايين جنيه ولا يوجد لاعب بمصر يساوى ١٥ مليون
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن أن سعر شراء حسام باولو مهاجم سموحة لن يتجاوز مبلغ 6 ملايين جنيه، وشدد على أنه تم تفويض أحد وكلاء اللاعبين من أجل التفاوض مع نادى سموحة من أجل إنهاء صفقة حسام باولو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والمبلغ المالى لن يزيد عن قيمة 6 ملايين جنيه.
أعلن نادي الزمالك عن القائمة الأفريقية لفريق الكرة التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وتضم القائمة 21 لاعبا.
واللاعبون هم " حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عمر صلاح - محمود جنش .
خط الدفاع: محمد ناصف - علي جبر - محمود حمدي - شوقي السعيد - حسني فتحي - محمد مجدي - أسامة إبراهيم .
خط الوسط: طارق حامد - محمود دونجا - إبراهيم صلاح - أحمد رفعت - صلاح ريكو - محمد إبراهيم - محمود شيكابالا - ستانلي - أيمن حفني - أحمد توفيق.
خط الهجوم: أحمد جعفر.
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