أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 16 / 1 / 2017.. باسم مرسى خارج القائمة الأفريقية

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 16 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها اتخاذ عدة قرارات منها مطالبة تورينو الإيطالى بحضور وفد جديد للقاهرة لتوقيع عقد انتقال مصطفى فتحى بجانب شكوى الزامبى مايوكا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالإضافة إلى قرار رحيل إسلام جمال سواء للإسماعيلى أو الشرقية بخلاف الإعلان القائمة الأفريقية للفريق الأبيض.

مرتضى منصور: وفد تورينو سيحضر لتوقيع عقد "فتحى" ولن يتم إعارته لتركيا

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رفضه لسفر وفد من النادي إلى إيطاليا لحسم إعارة مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى تورينو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح رئيس نادى الزمالك أنه يرفض سفر أي مندوب من النادي الأبيض لإيطاليا حتى لا يتحدث أي شخص عن وجود عمولات وسمسرة في الصفقة، مضيفا أنه طلب حضور وفد من النادي الإيطالي إلى القاهرة من أجل توقيع العقود في الفترة الحالية.

كما شدد رئيس نادى الزمالك أنه سيضع شرطا في عقد اللاعب مع تورينو يقضي بعدم إعارته لأحد الأندية خارج إيطاليا ولن يتم إعارته لأي فريق تركي بعدما ترددت أنباء عن اهتمام جالطه سراي التركي باللاعب.