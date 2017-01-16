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بالصور..«المتحدث العسكري» يزور قناة «إم بي سي مصر»

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جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

 

زار العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة، قناة “إم بي سي ” بمدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم، في لقاء للتعارف مع فريق عمل القناة في بداية عمل المتحدث الجديد.

وأعرب الرفاعي، عن سعادته بزيارة قناة “إم بي سي مصر”، في أول زيارة خارجية يقوم به منذ توليه منصبه الجديد، ومن جانبها كرمت قناة “إم بي سي مصر” المتحدث باسم القوات المسلحة.

وقال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، إنه سعيد للغاية بلقاء التعارف مع المتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة، مؤكدًا أن انطباع الجميع عنه أنه مسئول كفء، وواجهة مشرفة لأبطال القوات المسلحة.

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