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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 16-1-2017 في الاسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 16-1-2017 في الاسواق المصرية أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 16-1-2017 في الاسواق المصرية

تواظب اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية على حالتها من الاستقرار في الأسعار، بعد الارتفاع الذي شهدته مع مطلع العام الجديد الحالي، لدرجة أدى إلى احجام الناس عن شراء اللحوم والدواجن على اختلاف أنواعها، بسبب ارتفاع الأسعار وقلة المداخيل.

فلم يجر أي تطورات على أسعار اللحوم والدواجن خلال اليومين الماضيين واليوم، على الرغم من أنه قد تردد كثيرا في الأيام القليلة الماضية، في الشارع وعبر عدة مواقع اخبارية، الكلام عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، فإن هذه الأسعار تشهد استقرارا بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم والدواجن ، منذ مطلع العام الجديد، وعلى أثر انتشار حمى ارتفاع الأسعار على مختلف السلع ، بعد تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي، ونقدم لكم آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق: اللحوم في الاسواق اليوم الاثنين 16 يناير: المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري اللحم البتلو 110 – 140 اللحم الجاموس 100 – 110 اللحم الجمل 75 – 95 لحم الكندوز 95- 100 لحم البوفتيك 110 اللحم البرازيلي 50 – 75 اللحم السوداني 70 – 75 اللحم الضأن البلدي 95 – 125 اللحم الضأن المستورد 55- 75 السجق 60 – 75 الكبدة البلدي 100 – 110 الكبدة المستوردة 30 – 70

متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم الاثنين 16 يناير:

بعد أن ارتفعت أسعار الدواجن مؤخرا، حيث تراوحت الزيادة على الأسعار ما بين 2- 5 حنيه، فهي تشهد استقرارا وثباتا هذه الأيام وهي كما يلي: المادة / كيلو السعر / جنيه مصري الفراخ البيضاء 29 – 33 الدواجن البيضاء المبردة 28 – 38 الفراخ البلدي 32– 45 الارانب 45 – 50 البط 30 – 45 الرومي 30 – 48 السمان 23 – 30 الحمام 40 – 50 كبدة الدجاج 35 – 45

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

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