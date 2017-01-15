البدرى يساند أحمد حجازى ويحذره من الالتحامات أمام الهجوم المالى

كتب رمضان حسن

أجرى حسام البدري المدير الفني للأهلي، اتصالا هاتفيا بأحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني لمساندته ودعمه قبل مباراة الفراعنة أمام مالي بعد غد"الثلاثاء"في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية.

وعانى حجازي طوال الفترة الماضية من آلام في العضلة الخلفية وغاب عن آخر مباريات للأهلي في الدوري، لكنه تعافى تماما وأصبح جاهزا لقيادة هجوم المنتخب في البطولة الأفريقية.

وطلب البدري، من مدافع الأهلي الابتعاد قدر الإمكان عن الالتحامات القوية مع الهجوم المالي حتى لا تتجدد إصابته مرة أخري، مؤكدا ثقته الكبيرة في تألقه خلال البطولة.