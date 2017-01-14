ضبط 3 عاطلين بحوزتهم سلاح نارى وهيروين أحدهما هارب من الإعدام بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من القبض على 3 عاطلين هاربين من الأحكام أحدهما بحوزته سلاح نارى وآخر هارب من المؤبد وبحوزته هيروين، والثالث هارب من حكم بالإعدام فى حملة أمنية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه النقباء مصطفى سلامة ومحمد سليم وعمرو النجار وكامل قمحاوى وأحمد إيهاب، من القبض على كل من المتهم "سمير. ف.ذ" مواليد 1967 عاطل مقيم دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 33040 لسنة 2016 جنايات القصاصين والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "استعراض قوة"وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" محلى الصنع وطلقة من ذات العيار والمتهم "السيد. ع.م" 29 سنة عاطل مقيم دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1896 لسنة 2014 جنايات القصاصين والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "استعراض قوة" وبحوزته 11 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "وحيد. م.س" 21 سنة عاطل مقيم دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 225 لسنة 2016 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بالإعدام بتهمة "إطلاق أعيرة نارية وقتل".

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.