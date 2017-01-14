أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 14 / 01 / 2017.. غرامات وإلغاء معسكر واحتراف

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادى الزمالك اليوم السبت 14 / 01 / 2017 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتي على رأسها إلغاء معسكر الجونة نظرًا لارتباط أكثر من لاعب بامتحانات بخلاف توقيع غرامة مالية على الثنائى معروف يوسف ومايوكا بسبب تخلفهما عن المران بجانب التأكيد على حضور وفد إيطالي مجددًا لإنهاء إعارة مصطفى فتحى لتورينو الإيطالي.
الزمالك يلغى معسكر الجونة بسبب امتحانات اللاعبين
قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، إلغاء معسكر الجونة، الذى كان من المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل، نظراً لارتباط ما يقرب من 7 لاعبين بالفريق بأداء امتحانات نصف العام، منهم 5 ناشئين بالإضافة للثنائى دونجا وريكو بخلاف العديد من الغيابات بسبب تواجد اللاعبين الدوليين مع المنتخبات المختلفة سواء الأول أو العسكرى.
ومن المنتظر أن يدخل نادى الزمالك معسكر مغلق فى القاهرة بداية من السبت المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر له 10 فبراير المقبل بالإمارات.
مواجهة ودية بين الزمالك وجولدى الأربعاء المقبل استعدادا للسوبر
استقر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمى، على خوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل، أمام جولدى، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة الأهلى، المقرر لها 10 فبراير المقبل، فى السوبر المحلى المقرر إقامته بالإمارات.
الزمالك يعلن رسميا تغريم مايوكا ومعروف يوسف "ماليا"
أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، أنه سيتم توقيع عقوبات على الثنائى النيجيرى معروف يوسف والزامبى إيمانويل مايوكا، بسبب تخلفهما عن حضور مران اليوم السبت، الذى أقيم على ملعب النادى بقلعة ميت عقبة، ضمن الاستعدادات لمواجهة الأهلى.
الزمالك: وفد تورينو سيحضر للقاهرة مجددا لتوقيع عقود صفقة مصطفى فتحى
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على الكرة، أنه تقرر حضور مندوب تورينو الإيطالى مرة ثانية إلى القاهرة، لتوقيع عقود انتقال مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادى الإيطالى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بدلاً من سفر وفد زملكاوى لتوقيع العقود فى النادى الإيطالى.
أضاف المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك فى تصريحات خاصة، أنه فور حضور مندوب تورينو مرة ثانية إلى القاهرة، سيتم إنهاء كل إجراءات الصفقة التى سيحصل منها النادى الأبيض على 700 ألف يورو عبارة عن 600 ألف يورو من النادى الإيطالى بجانب 100 ألف يورو يتحملها مصطفى فتحى.
معروف يوسف يصل القاهرة اليوم للانتظام فى تدريبات الزمالك
تلقى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، اخطاراً من النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق، بوصوله إلى القاهرة اليوم السبت، للانتظام فى تدريبات الغد ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الأهلى، فى السوبر المحلى، المقرر له 10 فبراير المقبل.
رئيس الزمالك: اقتربنا من ضم باولو وجلسة أخيرة اليوم لباسم مرسى
قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن النادى الأبيض اقترب من ضم حسام سلامة الشهيربـ"باولو" مهاجم سموحة، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم خط الهجوم خلال شهر يناير بعد المفاوضات الرسمية التى تمت بين إدارة الناديين.
أشار رئيس نادى الزمالك على هامش تواجده فى اجتماع لجنة الأندية، إلى أزمة باسم مرسى الذى تم إيقافه بسبب مماطلته فى تجديد عقده مع النادى، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، أن اللاعب سيعقد جلسة اليوم مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى فى مهلة أخيرة لتجديد التعاقد.
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