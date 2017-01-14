أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 14 / 01 / 2017.. غرامات وإلغاء معسكر واحتراف

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 14 / 01 / 2017 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتي على رأسها إلغاء معسكر الجونة نظرًا لارتباط أكثر من لاعب بامتحانات بخلاف توقيع غرامة مالية على الثنائى معروف يوسف ومايوكا بسبب تخلفهما عن المران بجانب التأكيد على حضور وفد إيطالي مجددًا لإنهاء إعارة مصطفى فتحى لتورينو الإيطالي.

الزمالك يلغى معسكر الجونة بسبب امتحانات اللاعبين

قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، إلغاء معسكر الجونة، الذى كان من المقرر انطلاقه الثلاثاء المقبل، نظراً لارتباط ما يقرب من 7 لاعبين بالفريق بأداء امتحانات نصف العام، منهم 5 ناشئين بالإضافة للثنائى دونجا وريكو بخلاف العديد من الغيابات بسبب تواجد اللاعبين الدوليين مع المنتخبات المختلفة سواء الأول أو العسكرى.

ومن المنتظر أن يدخل نادى الزمالك معسكر مغلق فى القاهرة بداية من السبت المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر له 10 فبراير المقبل بالإمارات.

مواجهة ودية بين الزمالك وجولدى الأربعاء المقبل استعدادا للسوبر