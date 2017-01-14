أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 14-1-2017 في الاسواق المصرية

شيماء مصطفى

لم يجر أي تطورات على أسعار اللحوم والدواجن خلال اليومين الماضيين واليوم، على الرغم من أن قد تردد كثيرا في الأيام القليلة الماضية، في الشارع وعبر عدة مواقع اخبارية، الكلام عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، فإن هذه الأسعار تشهد استقرارا بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم والدواجن ، منذ مطلع العام الجديد، وعلى أثر انتشار حمى ارتفاع الأسعار على مختلف السلع ، بعد تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي، ونقدم لكم آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:



اسعار اللحوم في الاسواق اليوم السبت 14 يناير:



المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري

اللحم البتلو 110 – 150

اللحم الجاموس 100 – 110

اللحم الجمل 70 – 95

لحم الكندوز 95- 100

لحم البوفتيك 110

اللحم البرازيلي 50 – 75

اللحم السوداني 70 – 75

اللحم الضأن البلدي 95 – 125

اللحم الضأن المستورد 55- 75

السجق 60 – 75

الكبدة البلدي 100 – 110

الكبدة المستوردة 30 – 70

متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم السبت 14 يناير:

بعد أن ارتفعت أسعار الدواجن مؤخرا، حيث تراوحت الزيادة على الأسعار ما بين 2- 5 حنيه، فهي تشهد استقرارا وثباتا هذه الأيام وهي كما يلي:

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري

الفراخ البيضاء 28 – 30

الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35

الفراخ البلدي 29 – 45

الارانب 45 – 50

البط 30 – 45

الرومي 30 – 48

السمان 23 – 30

الحمام 40 – 4750

كبدة الدجاج 35

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

شبكةعيونالإخبارية

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