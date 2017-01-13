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حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 14 يناير 2017

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حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 14 يناير 2017 حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 14 يناير 2017

برج الميزان :

مهنياً: تتحرّر من قيد، وقد تلتقي من تحب أو تفرح بإنجاز، فتعلن عن إطلاق مشروع أو تباشر جديداً وتمارس نفوذاً، وتكون القائد لفريق عمل

عاطفياً: تحاول كسر القيود والتقاليد التي كنت أسيراً لها ، وتتوق إلى تمضية أجمل الأوقات مع الشريك

صحياً: لا تكثر من عدد الوجبات لأن لديك ميلاً إلى زيادة وزنك بسهولة

أبراج مكتوب :

برج الميزان :

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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رئيس قسم الأخبار

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