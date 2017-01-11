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النصر للتعدين: عقد إسلام سرى مع سموحة باطل

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النصر للتعدين: عقد إسلام سرى مع سموحة باطل النصر للتعدين: عقد إسلام سرى مع سموحة باطل

قال عبد الله حارون المدير التنفيذى لنادي النصر للتعدين إن عقد إسلام سري لاعب الفريق السابق المنتقل إلى سموحة باطل مستندا إلى لائحة اتحاد الكرة التي تنص أنه لا يمكن للاعب فسخ تعاقده من طرف واحد في حاله وجود شرط جزائي إلا بعد موسم من تاريخ مدة التعاقد .

ووفقا لتصريحات المدير التنفيذى لنادى النصر للتعدين يعد هذا النص من الشروط الملزمة للاعب تنفيذها وفي حاله عكس ذلك، يتم إيقاف اللاعب وخصم نقاط من الفريق الذي قام بالتعاقد معه بطريقه غير سليمة.

وكان سري قد وقع لسموحة الأسبوع الماضي مستغلا الشرط الجزائي الموجود بعقده وأعلن نادي النصر للتعدين التقدم بشكوى لاتحاد الكرة بعدم أحقية أي فريق التعاقد مع اللاعب وأن عقده مع سموحه باطل.

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مصر 365