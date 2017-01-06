أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 6 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 6 / 1 / 2017 ، عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، استعارة محمد هاشم مدافع طلائع الجيش، وتكليف السويسرى ألبير بتفعيل شكوى النادى ضد الشباب السعودى، وعودة أبو طالب العيسوى من السعودية لتولى منصب المدرب العام، وأزمة شريف عبد الفضيل بسبب 100 ألف جنيه.

وافق مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على إعارة مدافعه محمد هاشم لصفوف النادى الإسماعيلى لمدة 6 أشهر من أجل تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قبل انطلاق منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

كلف مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المحامى السويسرى "ألبير" لحل أزمة حقوق نادى دريمز الغانى من انتقال مهاجمه السابق جون أنطوى إلى صفوف الإسماعيلى، بعدما رفع النادى الغانى قضية فى الفيفا ضد الإسماعيل للحصول على مستحقاته المتأخرة.

جاء ترحيب مسئولى الإسماعيلى بإعارة الثنائى شريف حازم والغانى توريك جبرين إلى الوحدة السعودى حتى نهاية الموسم الجارى، لرفع العبء عن كاهل خزينة الدراويش فى تحمل المبالغ الضخمة التى كان يتقاضاها الثنائى خلال تواجدهما فى صفوف الدراويش بخلاف تمردهما خلال الفترة الأخيرة وافتعال الأزمات فى صفوف الدراويش.

يصل اليوم الجمعة أبو طالب العيسوى المدير الفنى للجبلين السعودى إلى القاهرة من أجل استلام مهام عمله كمدرب عام فى الجهاز الفنى الجديد للإسماعيلى والذى يقوده التشيكى فرانز ستراكا بعد نجاح العيسوى فى إنهاء ارتباطه مع النادى السعودى بشكل ودى من أجل الانضمام إلى الجهاز المعاون للدراويش.

نشبت أزمة بين شريف عبد الفضيل مدافع الإسماعيلى وإدارة ناديه بسبب غضب اللاعب من موقف إدارة الدراويش التى أخلفت وعدها معه بعدما قامت بصرف 100 ألف جنيه فقط كمقدم تعاقد بعد تخفيض عقده مع قلعة الدراويش لـ800 ألف جنيه فى الموسم الواحد فقط، حيث كان يقضى العقد بحصول اللاعب على 25% من قيمة عقده أى 200 ألف جنيه ولكنه لم يحصل سوى على 50% من مقدم العقد فقط وهو ما لم يرضِ اللاعب.