النائبة سحر صدقى مهنئة بأعياد الميلاد: اليوم عيد للمصريين جميعاً

هند المغربى

هنأت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب و أمينة المرأة فى حزب مستقبل وطن جموع الشعب المصرى بأعياد الميلاد المجيد ، مؤكدة على ضرورة أن يضرب المواطن المصرى مثالاً على نبذ الخلافات بين أطيفاف البلاد المختلفة.

وقالت النائبة البرلمانية فى بيان صحفى اليوم، أن مشاركة مسلمين مصر شركائهم فى الوطن بأعياد الميلاد المجيدة أعطى مثالاً للوطنية ، خاصة فى ظل حالة الترقب التى يعيشها العالم حالياً لإحداث فتنة ووقيعة بين المصريين.

وطالبت النائبة البرلمانية جموع الشعب المصرى بتفويت الفرصة من أمام الحاقدين ، وعدم السماح لهم بزرع الفتنة بيننا ،مؤكدةً فى الوقت نفسه على ضرورة التلاحم بين الشعب المصرى ، مطالبة الجميع بالإصطفاف وراء القيادة السياسية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وأرسلت النائبة البرلمانية برقيات تهنئة إلى جميع المصريين خاصة الأقباط بمناسبة الأعياد التى يعيشها المصريين حالياً ، متوجهة بالشكر للرئيس السيسى على تواجده دائماً بين أبناءه من الشعب المصرى لتهنئتهم بالأعياد المختلفة.

وقالت سحر صدقى انها ستكمل زيارراتها اليوم وغداً لتهنئة المصريين بأعياد الميلاد المجيد ، مؤكدة انها لن تترك كنيسة الا وستقوم بزيارتها، مؤكدة أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين ، بل سيزيدنا قوة وتلاحم.