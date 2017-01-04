اسعار الغسالات في مصر 2017 | ملف شامل غسالات الملابس والأطباق كل الموديلات والماركات

شيماء مصطفى

اسعار الغسالات في مصر 2017، بكل انواعها وموديلاتها ( الاتوماتيك، النصف اتوماتيك، العادية، الاطباق، الاطفال، اتوماتيك + مجفف ) ملف هام للغاية حرصنا على طرح تفاصيله وفق أحدث الأسعار الواردة من السوق المصرية، ونحن في مستهل عام ميلادي جديد، شهدت فيه أسعار السلع والخدمات تحركات كبيرة بالارتفاع بعد قرارات تعويم العملة المصرية وما تبعها من ارتفاع لسعر الدولار، مما أدى لزيادة تكلفة الانتاج والاستيراد، وكل هذا اثر على اسعار الغسالات في مصر للعام الجديد، والتي سنوضح تفاصيل الاسعار تلك في الجدول التالي

اسعار الغسالات في مصر 2017

وفيما يلى جدول مفصل بأسعار الغسالات فى السوق المصرية

ولقد حرصنا ان تكون الاسعار واقعية ومتوازية مع سعر السوق الحالية حتى يكون المستهلك على علم تام بحركة الاسعار

واليكم جدول اسعار الغسالات للعام الجديد :

نوع الغسالة وموديلاتها السعر

اتوماتيك وايت بوينت

8 كيلو فتحة علوية

4800

جنيه

اتوماتيك فتحة علوية

8 كيلو توشيبا



4500

جنيه

عادية يونيون اير

4 ك

600

جنيه

عادية يونيون اير

7 ك

780

جنيه

اتوماتيك L G

سيلفر ، 10 كيلو

11500

جنيه

اتوماتيك L G

سيلفر، 16 كيلو

16000

جنيه

غسالة أطباق

انديست، ستانلس





6400

جنيه

غسالة لملابس الاطفال، 2 كيلو 480

جنيه

اتوماتيك BOSCH

5 كيلو

7000

جنيه

اتوماتيك BOSCH

7 كيلو

10600

جنيه

اتوماتيك + مجفف 7 كيلو

BOSCH

24000

جنيه

اتوماتيك كريازى

10 كيلو

9500

جنيه

اتوماتيك كريازى

9 كيلو

8600

جنيه

اتوماتيك + مجفف

5 كيلو BOSCH

15000

جنيه

سامسونج غسالة اطباق 14 14000

جنيه

سامسونج غسالة اطباق 12 10100

جنيه

غسالة اطباق

INDESIT 10

7000

جنيه

ايديال اتوماتيك 8 كيلو فتحة

علوية

4300

جنيه



سامسونج

اتوماتيك

8 كيو

5200

جنيه

توشيبا

اتوماتيك

فاتحة

علوية

12 كيو

10500

جنيه

توشيبا

اتوماتيك

فاتحة

علوية

16 كيلو

12500

جنيه

اتوماتيك

يونيون تك

8 كيلو

3900

جنيه

سامسونج

9 كيلو

فتحة علوية اتوماتيك



7100

جنيه

سامسونج

7 كيلو

سيلفر

1400 لفة

بتقنية

ايكو بابل

مزودة

بحلة ماسية

9600

جنيه

ال جى

اتوماتيك

+ مجفف

7 كيلو

14500

جنيه

نصف

اتوماتيك

6 كيلو

توشيبا

1800

جنيه

نصف

اتوماتيك

12 كيلو

توشيبا

2500

جنيه

اتوماتيك

وايت ويل

8 كيلو

فتحة علوية

3900

جنيه

كانت تلك قائمة بأسعار الغسالات بجميع موديلاتها في مصر للعام 2017

شبكةعيونالإخبارية

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