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اسعار الغسالات في مصر 2017 | ملف شامل غسالات الملابس والأطباق كل الموديلات والماركات

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اسعار الغسالات في مصر 2017 | ملف شامل غسالات الملابس والأطباق كل الموديلات والماركات اسعار الغسالات في مصر 2017 | ملف شامل غسالات الملابس والأطباق كل الموديلات والماركات

الغسالات في 2017، بكل انواعها وموديلاتها ( الاتوماتيك، النصف اتوماتيك، العادية، الاطباق، الاطفال، اتوماتيك + مجفف ) ملف هام للغاية حرصنا على طرح تفاصيله وفق أحدث الأسعار الواردة من السوق المصرية، ونحن في مستهل عام ميلادي جديد، شهدت فيه السلع والخدمات تحركات كبيرة بالارتفاع بعد قرارات تعويم العملة المصرية وما تبعها من ارتفاع لسعر الدولار، مما أدى لزيادة تكلفة الانتاج والاستيراد، وكل هذا اثر على اسعار الغسالات في مصر للعام الجديد، والتي سنوضح تفاصيل الاسعار تلك في الجدول التالي
اسعار الغسالات في مصر 2017

وفيما يلى جدول مفصل بأسعار الغسالات فى السوق المصرية

ولقد حرصنا ان تكون الاسعار واقعية ومتوازية مع سعر السوق الحالية حتى يكون المستهلك على علم تام بحركة الاسعار

واليكم جدول اسعار الغسالات للعام الجديد :
نوع الغسالة وموديلاتها  السعر
اتوماتيك وايت بوينت

8 كيلو فتحة علوية
4800

جنيه
اتوماتيك فتحة علوية

8 كيلو توشيبا


4500

جنيه
عادية يونيون اير

4 ك
600

جنيه
عادية يونيون اير

7 ك
780

جنيه
اتوماتيك  L G

سيلفر ، 10 كيلو
11500

جنيه
اتوماتيك L G

سيلفر، 16 كيلو
16000

جنيه
غسالة أطباق

انديست، ستانلس


6400

جنيه
غسالة لملابس الاطفال، 2 كيلو  480

جنيه
اتوماتيك BOSCH

5 كيلو
7000

جنيه
اتوماتيك BOSCH

7 كيلو
10600

جنيه
اتوماتيك + مجفف 7 كيلو

BOSCH
24000

جنيه
اتوماتيك كريازى

10 كيلو
9500

جنيه
اتوماتيك كريازى

9 كيلو
8600

جنيه
اتوماتيك + مجفف

5 كيلو BOSCH
15000

جنيه
سامسونج غسالة اطباق 14  14000

جنيه
سامسونج غسالة اطباق 12  10100

جنيه
غسالة اطباق

INDESIT 10
7000

جنيه
ايديال اتوماتيك 8 كيلو فتحة

علوية
4300

جنيه
  
سامسونج

اتوماتيك

8 كيو
5200

جنيه
توشيبا

اتوماتيك

فاتحة

علوية

12 كيو
10500

جنيه
توشيبا

اتوماتيك

فاتحة

علوية

16 كيلو
12500

جنيه
اتوماتيك

يونيون تك

8 كيلو
3900

جنيه
سامسونج

9 كيلو

فتحة علوية اتوماتيك


7100

جنيه
سامسونج

7 كيلو

سيلفر

1400 لفة

بتقنية

ايكو بابل

مزودة

بحلة ماسية
9600

جنيه
ال جى

اتوماتيك

+ مجفف

7 كيلو
14500

جنيه
نصف

اتوماتيك

6 كيلو

توشيبا
1800

جنيه
نصف

اتوماتيك

12 كيلو

توشيبا
2500

جنيه
اتوماتيك

وايت ويل

8 كيلو

فتحة علوية
3900

جنيه

كانت تلك قائمة بأسعار الغسالات بجميع موديلاتها في مصر للعام 2017

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