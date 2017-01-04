اسعار الغسالات في مصر 2017 | ملف شامل غسالات الملابس والأطباق كل الموديلات والماركات

اسعار الغسالات في مصر 2017، بكل انواعها وموديلاتها ( الاتوماتيك، النصف اتوماتيك، العادية، الاطباق، الاطفال، اتوماتيك + مجفف ) ملف هام للغاية حرصنا على طرح تفاصيله وفق أحدث الأسعار الواردة من السوق المصرية، ونحن في مستهل عام ميلادي جديد، شهدت فيه أسعار السلع والخدمات تحركات كبيرة بالارتفاع بعد قرارات تعويم العملة المصرية وما تبعها من ارتفاع لسعر الدولار، مما أدى لزيادة تكلفة الانتاج والاستيراد، وكل هذا اثر على اسعار الغسالات في مصر للعام الجديد، والتي سنوضح تفاصيل الاسعار تلك في الجدول التالي
اسعار الغسالات في مصر 2017
وفيما يلى جدول مفصل بأسعار الغسالات فى السوق المصرية
ولقد حرصنا ان تكون الاسعار واقعية ومتوازية مع سعر السوق الحالية حتى يكون المستهلك على علم تام بحركة الاسعار
واليكم جدول اسعار الغسالات للعام الجديد :
نوع الغسالة وموديلاتها السعر
اتوماتيك وايت بوينت
8 كيلو فتحة علوية
4800
جنيه
اتوماتيك فتحة علوية
8 كيلو توشيبا
4500
جنيه
عادية يونيون اير
4 ك
600
جنيه
عادية يونيون اير
7 ك
780
جنيه
اتوماتيك L G
سيلفر ، 10 كيلو
11500
جنيه
اتوماتيك L G
سيلفر، 16 كيلو
16000
جنيه
غسالة أطباق
انديست، ستانلس
6400
جنيه
غسالة لملابس الاطفال، 2 كيلو 480
جنيه
اتوماتيك BOSCH
5 كيلو
7000
جنيه
اتوماتيك BOSCH
7 كيلو
10600
جنيه
اتوماتيك + مجفف 7 كيلو
BOSCH
24000
جنيه
اتوماتيك كريازى
10 كيلو
9500
جنيه
اتوماتيك كريازى
9 كيلو
8600
جنيه
اتوماتيك + مجفف
5 كيلو BOSCH
15000
جنيه
سامسونج غسالة اطباق 14 14000
جنيه
سامسونج غسالة اطباق 12 10100
جنيه
غسالة اطباق
INDESIT 10
7000
جنيه
ايديال اتوماتيك 8 كيلو فتحة
علوية
4300
جنيه
سامسونج
اتوماتيك
8 كيو
5200
جنيه
توشيبا
اتوماتيك
فاتحة
علوية
12 كيو
10500
جنيه
توشيبا
اتوماتيك
فاتحة
علوية
16 كيلو
12500
جنيه
اتوماتيك
يونيون تك
8 كيلو
3900
جنيه
سامسونج
9 كيلو
فتحة علوية اتوماتيك
7100
جنيه
سامسونج
7 كيلو
سيلفر
1400 لفة
بتقنية
ايكو بابل
مزودة
بحلة ماسية
9600
جنيه
ال جى
اتوماتيك
+ مجفف
7 كيلو
14500
جنيه
نصف
اتوماتيك
6 كيلو
توشيبا
1800
جنيه
نصف
اتوماتيك
12 كيلو
توشيبا
2500
جنيه
اتوماتيك
وايت ويل
8 كيلو
فتحة علوية
3900
جنيه
كانت تلك قائمة بأسعار الغسالات بجميع موديلاتها في مصر للعام 2017إعلان - Ads إعلان - Ads