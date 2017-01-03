رسميا.. الإسماعيلى يزاحم سموحة على ضم حاوى بتروجت

زاحم مسئولو الإسماعيلي نظراءهم في سموحة على ضم محمد رمضان الحاوي صانع ألعاب الفريق البترولي، حيث أرسلت إدارة الدراويش فاكسا رسميا تطلب فيه معرفة طلبات النادى البترولى المادية من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كانت إدارة سموحة قد عرضت على نظرائهم في بتروجت مبلغ 2 مليون جنيه، بالإضافة لانتقال هاني العجيزي مهاجم الفريق السكندري إلى الفريق البترولي مقابل التعاقد مع محمد رمضان، فى ظل حاجة الفريق السكندرى لجهوده بمباركة من مؤمن سليمان المدير الفنى الجديد للفريق لاسيما وأن سموحه تستعد حاليا للمشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية .