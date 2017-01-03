أسعار اللحوم والدواجن فى الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 3 يناير

شيماء مصطفى

مازالت أسعار اللحوم والدواجن فى ارتفاع مستمر فى الأسواق المصرية فعلى الرغم من استقرار سعر الدولار، إلا أن الأسعار فى تزايد مستمر، وقد شهدت الأسواق المصرية غليان فى الأسعار فى جميع السلع والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن مما يثقل على كاهل الأسرة المصرية ويزيد من معاناة محدودى الدخل، وقد شهدت أسعار اللحوم ارتفاع يصل إلى 10 جنيهات خلال الأيام الماضية وكذلك شهدت أسعار الدواجن إرتفاع كبير أيضاً، وننشر فى التقرير التالى أخر أسعار اللحوم والدواجن بكافة أنواعها مع اخلافها من منطقة لأخرى اختلافات بسيطة.

وبلغت أسعار اللحوم فى الأسواق المصرية ارتفاع كبير حيث بلغ سعر كيلو اللحم البتلو من 110 إلى 150 جنيهاً، وسعر كيلو اللحم الجاموسى من 100 إلى 110 جنيهاً، وسعر كيلو اللحم الجملى من 70 إلى 95 جنيهاً، وسعر كيلو اللحم الكندوز من 95 إلى 100 جنيه، وسعر كيلو لحم البوفتيك 110 جنيه، وسعر كيلو اللحم الرازيلى من 50 إلى 75 جنيهاً، وسعر كيلو اللحم السودانى من 70 إلى 75 جنيه، وشعر كيلو اللحم الضأن البلدى من 95 إلى 125 جنيه، وسعر كيلو اللحم الضأن المستوردة من 55 إلى 75 جنيه، وسعر كيلو السجق من 60 إلى 70 جنيه، وسعر كيلو الكبدة البلدى من 100 إلى 110 جنيه، وسعر كيلو الكبدة المستوردة من 30 إلى 55 جنيه.

أما عن أسعار الدواجن فى الأسواق المصرية فبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء من 20 إلى 28 جنيه، وسعر كيلو الفراخ البيضاء المبردة من 25 جنيه إلى 35 جنيه، وسعر كيلو الفراخ البلدى من 29 إلى 38 جنيه، وسعر كيلو الأرانب من 45 إلى 49 جنيه، وسعر كيلو البط من 30 إلى 35 جنيه، وسعر كيلو الديك الرومى من 30 إلى 37 جنيه، وسعر جوز السمان من 23 إلى 27 جنيه، وسعر جوز الحمام من 40 إلى 47 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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