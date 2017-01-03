بالصور : أسعار حفاضات الأطفال الجديدة بعد زيادة تصل إلى 45%

شيماء مصطفى

قامت الشركات المنتجة لحفاضات الأطفال بإعادة تسعير جميع أنواع الحفاضات خاصه بعد ان بلغت نسبة الزيادة ما بين 40: 45% حسب النوع، كما قامت الشركات بإبلاغ جميع الصيدليات بالأسعار الجديدة مساء أمس الاحد وذلك لتطبيق الزيادة الجديدة بدء من اليوم الإثنين، ننشر لكم أسعار حفاضات الأطفال الجديدة بعد الزيادة.



سبب زيادة أسعار حفاضات الاطفال

أكد الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية أن سبب ارتفاع أسعار حفاضات الأطفال بنسبة كبيره هو المكون الاجنبي الذي يتم استخدامه في صناعة المنتج يرجع ذلك إلى ارتفاع العملة الخضراء ” الدولار ” في البنوك، حيث أكد على ان نسبة الزيادة وصلت إلى 45% حسب نوع الحفاضة.



بدائل حفاضات الاطفال

يذكر انه مع الزيادة التي يشهدها سوق الحفاضات فعلي الأم ان تقوم بإيجاد بدائل حيث تأتي في المقدمة الكافولة القطنية، وهي إحدى الموروثات التي يمكن العودة إليها كبديل للحفاضات خاصه وإنها لطيفه على بشرة الطفل ولا تتسبب في الالتهابات.

بينما جاء الحل الآخر وهو التدريب المبكر على استخدام الحمام وهو الأمر الذي يجعل الأم لا تنتظر ان يتم الطفل العام الثاني حتى تبأ بتدريبه خاصه وانه أكدت صحيفة يلي ميل البريطانية تجربة أم قامت بتدريب رضيعها في الشهر الخامس استخدام الحمام بدلاً من الحفاضات.

اما البديل الثالث والأخير فيكمن في قاعدة تواليت بالسلم الأمر الذي سيشجع الأطفال على الذهاب للحمام والاعتماد على نفسهم وهو الأمر الذي لا يكلف الأم سوي 150 جنيه على أقصي تقدير.

أسعار حفاضات الأطفال الجديدة بعد الزيادة

شبكةعيونالإخبارية

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