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سميح ساويرس: "طول ما بيوصل للى زيى بنزين مدعم يبقى فيه حاجة غلط"

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سميح ساويرس: "طول ما بيوصل للى زيى بنزين مدعم يبقى فيه حاجة غلط" سميح ساويرس: "طول ما بيوصل للى زيى بنزين مدعم يبقى فيه حاجة غلط"

>كتب إبراهيم حسان

أشاد رجل الأعمال سميح ساويرس، بقرار تعويم الجنيه، وقال إنه تأخر كثيرا جدا داخل الدولة المصرية التى دفعت ثمن هذا التأخير، مشيرا إلى أنه من الخطأ السير فى الخطأ، وأن تأتى متأخرا أفضل من أن لا تأتى على الإطلاق.

وطالب ساويرس، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، بتحرير نهائى لأسعار الوقود مستدركا بقوله "طول ما الناس الأغنياء اللى زينا مستفيدين من الدعم يبقى فى حاجة غلط، ومش ممكن يبقى سميح ساويرس يروح يملا عربية بنزين، والحكومة بتديله 200 أو 300 جنيه فى إيده علشان يملا عربيته، أو ييجى سميح يطلع بالمركب يصطاد وياخد الديزل بجنيه ونص ويكلف الدولة 10 جنيه".

وأضاف "ساويرس" أن ارتفاع الأسعار الحالى سيعتاد عليه المواطنين مستقبلا، لأن المرحلة السابقة كانت تدعم دولة الأغنياء فقط، مضيفًا "أنا بشفق على وزير البترول اللى ما صدق يحرك الوقود"، كاشفا عن أنه من غير المعقول أن يحصل مواطن يتقاضى راتبا خمسة أو ستة آلاف جنيه على دعم ببطاقات .

 


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