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استقرار أسعار الدولار بالبنوك الكبرى

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استقرار أسعار الدولار بالبنوك الكبرى استقرار أسعار الدولار بالبنوك الكبرى

أرشيفية

 استقرت الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنوك، خلال نهاية تعاملات اليوم الإثنين 2 يناير 2017، فيما سجل أعلى سعر للشراء نحو 18.75 جنيه، وأقل سعر للبيع نحو 18.25 جنيه.

 وقد جائت أسعار البنوك على هذا النحو، مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.75 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، بينما سجل ببنك كريدي أجريكول نحو 18.70 جنيهًا للشراء و18.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في المصرف المتحد نحو 18.40 جنيه للبيع، و18.60 جنيه للشراء، وسجل البنك العربى الأفريقي الدولى 18.05 جنيها للشراء، و18.35 للبيع، وسجل بالبنك المصري لتنمية الصادرات 18.25 جنيها للشراء و18.50 للبيع، فيما سجل ببنك HSBC، 18.25 جنيه للشراء و18.75 للبيع.

وسجل ببنك بيريوس 18.20 جنيه للبيع و18.50 للشراء، والبركة 18.20، 18.69، وبنك إيران، 18.10 للبيع و18.50 للشراء، وبنك التعمير والإسكان 18.10 للبيع و18.35 للشراء.

وسجل الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.00 للبيع و18.25 للشراء، وقناة السويس 18.00 للبيع، و18.30 للشراء، وبنك “سايب” 18.00 للبيع و18.25 للشراء، والقاهرة ومصر وبلوم 18.00 للبيع و18.26 للشراء، وبلوم 18.00 و18.26.

وسجل بنك فيصل 18.95 للبيع و18.25 للشراء، والتجاري الدولي 18.75 و17.90، والأهلي اليوناني 17.90 للبيع و18.55 للشراء.

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