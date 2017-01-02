ارتفاع اسعار الخضراوات مع انتهاء حصاد العروة الشتوية

مع انتهاء حصاد العروة الشتوية الاولى لبعض أصناف الخضراوات كالطماطم والخيار والبطاطس وغيرها، فقل المعروض في وقت يزداد الطلب عليها، مما زاد من أسعارها بشكل ملحوظ في الاسواق، وأكّد تجار الخضراوات أن هذا الارتفاع ناجم عن انخفاض المعروض وازدياد الطلب على الخضراوات، هذا من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي ، الذي نجم عن تعويم الجنيه المصري ، حيث أن أسعار الطماطم قد زادت بنسبة تصل لـ 20% لتصبح بـ 3 جنيهات سعر تجزئة بدلاً من 2.5 جنيه، وأسعار البطاطس أيضاً زادت 50 قرشاً لترتفع من 5.5 الى 6 جنيهات ، في حين استقر سعر البصل على 8 جنيه، والثوم تراوحت أسعار الكيلو الواحد ما بين 25 و 30 جنيه، وسعر كلا من البسلة والفاصوليا والكوسا سجل 7 جنيه، سعر تجزئة، أما الليمون فسعر الكيلو للمستهلك وصل لـ 8 جنيه، والباذنجان الابيض 4 جنيه، والباذنجان الرومي 3 جنيه، والفلفل البلدي قطاعي 5 جنيه، والفلفل الرومي 5 جنيه، وسعر الكيلو خيار للمستهلك 8 جنيه.

وأكد بعض التجار على استقرار سعر البصل في الأسواق مسجلاً 8 جنيهات للمستهلك وأن الثوم سجل ما يتراوح بين 25 جنيه إلي 30 جنيه ،والبسلة ، بينما وصل سعر ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ لـ 8 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺫﻧﺠﺎﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ 4 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﻲ 3 ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﻲ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ 8 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وفقاً لما جاء بتقرير جريدة المال، يجدر التنويه بأن هذه الأسعارأعلاه حسب ما وردت في تقرير لجريدة المال.

شبكةعيونالإخبارية

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