جنون أسعار الحديد والأسمنت اليوم 2 / 1 / 2017 بمصر، أحدث أسعار لمواد البناء “الأسمنت والحديد” اليوم

شيماء مصطفى

أشتعال سعر الحيد موخراً بعد قرار تعويم الجنية مقابل العملات الأجنبية وجعل قانون الطلب والشراء هو المتجكم الرئسيى، مما جعل سعر طن الحديد يتخطى 10.000 جنية للطن الواحد، كذالك أرتفع سعر الأسمنت أيضاً حيث وصل سعر الطن فى بعض الشركات 800 جنية، كما من المتوقع صعود سعر مواد البناء الحديد والأسمنت فى ظل الأيام القليلة الأتية،هذة أسعار المصنع غير شاملة أسعار النقل.



أسعار الحديد اليوم الأثنين 2 / 1 / 2017 بمصر:

حديد عزبقيمة 10450 جنية للطن.

حديد الدخيلة بقيمة 10100 جنية للطن.

حديد المصريين بقيمة 9700 جنية للطن.

حديد بشابى قيمة 10450 جنية للطن.

حديد العتال بقيمة 10300 جنية للطن.

حديد عطية بقيمة 10300 جنية للطن.

حديد المراكبى بقيمة 10250 جنية للطن.

حديد المعادى بقيمة 10200 جنية للطن.

حديد الجارحى بقيمة 9600 جنية للطن.

حديد بيانكوبقيمة 9650 جنية للطن.

حديد العشرى بقيمة 10200 جنية للطن.

حديد اكتوبربقيمة 9600 جنية للطن.

حديد الوطنية بقيمة 9550 جنية للطن.

أسعارالأسمنت اليوم الأثنين 2 / 1 / 2017 بمصر:

أسمنت شركة العربية ” مسلح ” أقل سعر 770جنية للطن، أعلى سعر 780جنية للطن.

أسمنت شركة العربية “النصر ” أقل سعر 755جنية للطن، أعلى سعر 760جنية للطن.

أسمنت أسيوط أقل سعر 700جنية للطن، أعلى سعر 700جنية للطن.

أسمنت الفهد أقل سعر 700جنية للطن، أعلى سعر 700جنية للطن.

أسمنت شركة العربية ” مسلح ” أقل سعر 770جنية للطن، أعلى سعر 780جنية للطن.

أسمنت شركة صناعات مواد البناء “التعمير” أقل سعر 735جنية للطن، أعلى سعر 735جنية للطن.

أسمنت القومية “الفاخر” أقل سعر 740جنية للطن، أعلى سعر 740جنية للطن.

أسمنت حلوان أقل سعر 760جنية للطن، أعلى سعر 765جنية للطن.

أسمنتالأسكندرية أقل سعر 800جنية للطن، أعلى سعر 810جنية للطن.

أسمنت شركة العامرية “الساحل” أقل سعر 825 جنية للطن، أعلى سعر 825جنية للطن.

أسمنت شركة العامرية “البرج” أقل سعر 835 جنية للطن، أعلى سعر 835جنية للطن.

أسمنت شركة العامرية “عادة” أقل سعر 825 جنية للطن، أعلى سعر 825جنية للطن.

شبكةعيونالإخبارية

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