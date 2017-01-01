أخبار عاجلة

مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عضو شعبة الأدوية: نظام تسعير الدواء في مصر خاطئ.. و«عشوائية القرار» السبب

Google+ Print
عضو شعبة الأدوية: نظام تسعير الدواء في مصر خاطئ.. و«عشوائية القرار» السبب عضو شعبة الأدوية: نظام تسعير الدواء في مصر خاطئ.. و«عشوائية القرار» السبب

أرشيفية

قال الدكتور محمد غنيم، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن نظام تسعير الدواء في خاطئ، والسبب في ذلك “عشوائية القرار”، مشيرًا إلى أن إنه حال عدم تحريك أدوية الأمراض المزمنة بنسبة معقولة تسمح بإنتاجها وتحقيق هامش ربح بسيط، فلن تتوافر هذه الأدوية في الأسواق.

وأضاف “غنيم” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن هناك شركات لم تنتج أي أدوية للأمراض المزمنة، في حين أن هناك شركات أخرى تنتج أدوية الأمراض المزمنة فقط، ومن الخطأ أن تظل تنتج أدويتها دون أي تحريك نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام التي تتخطى سعر البيع.

وأشار عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إلى أن تتعامل مع أسعار الأدوية بمنطق “المليان يكب على الفاضي”، موضحًا أن هذه الآلية في التعامل لا تصلح لإنهاء الأزمة، وأنه إذا قامت الحكومة بالضغط على الشركات لإنتاج أدوية الأمراض المزمنة ستنتج هذه الشركات الأدوية ولكن بكميات قليلة لا تكفي السوق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة