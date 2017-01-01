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72 ساعة تحسم مصير استقالة البلتاجى من رئاسة لجنة الحكام

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72 ساعة تحسم مصير استقالة البلتاجى من رئاسة لجنة الحكام 72 ساعة تحسم مصير استقالة البلتاجى من رئاسة لجنة الحكام

>كتب- عادل عقل

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة القرار النهائى لاستقالة رضا البلتاجى من رئاسة لجنة الحكام خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم الأربعاء القادم.

كان البلتاجى قد تقدم باستقالته فى 19 ديسمبر الماضى إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ثروت سويلم رافضا استكمال مهمته فى الجبلاية، ولم يبت المجلس فى الاستقالة وسيحسم الاجتماع المقبل المصير النهائى للبلتاجى وان كانت كل المؤشرات تتجه نحو تجديد الثقة فيه رئيسا للجنة الحكام.

جاءت استقالة البلتاجى بعد وصول العلاقة بينه وبين اتحاد الكرة لطريق مسدود خاصة بعد استبعاد إبراهيم نور الدين من إدارة مباراة سموحة والطلائع الأخيرة بالدورى بناء على طلب الأندية التى انتقدت التحكيم فى الفترة الاخيرة قبل اعلان البلتاجى استقالته. 


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