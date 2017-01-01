أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 1 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 1 / 1 / 2017، عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، الترحيب بالتصالح مع الراحلين من أجل حل أزمة مستحقاتهم المتأخرة ونقل التدريبات إلى ملعب فندق ميركيور وتفاصيل تعاقد الدراويش مع ستراكا.

الإسماعيلى: الباب مفتوح أمام الراحلين للتصالح وحل أزمة مستحقاتهم

أكد محمد مظهر مدير المركز الإعلامى بنادى الإسماعيلى، أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين الذين اشتكوا النادى للحصول على مستحقاتهم المالية لدى قلعة الدراويش عن المواسم الماضية، والتفاوض مع الإدارة بشأن حل أزمة مستحقاتهم.

الإسماعيلى ينقل تدريباته بسبب صيانة ملعبه

قرر مسئولو نادى الإسماعيلى نقل تدريباتهم إلى ملعب أحد الفنادق بسبب وجود أعمال صيانة فى أرضية ملعب الإسماعيلية، والتى تستمر خلال فترة توقف الدورى لمشاركة المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا بالجابون.

الإسماعيلى يطلب التعاقد مع مدافع الداخلية

تقدم النادى الإسماعيلى، بعرض رسمى إلى إدارة الداخلية للتعاقد مع شهاب الدين محمد، مدافع فريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الإسماعيلى يستغل توقف الدورى فى إصلاح أرضية الملعب

تعكف إدارة الإسماعيلى، على صيانة أرضية استاد الإسماعيلية خلال فترة توقف الدورى لظروف مشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، بعد تردى حالة أرضية الملعب.

ستراكا يعمل مع الإسماعيلى بعقدين مختلفين

يشتمل تعاقد التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى للإسماعيلى مع إدارة الدراويش على عقدين أحدهما بين إدارة النادى والمدير الفنى والآخر بين المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى والمدرب التشيكى، وكل عقد بقيمة مالية متفاوتة حيث تتحمل خزينة الدراويش الجزء الأقل بينما يتحمل الناظر الجزء الأكبر من قيمة العقد.

الإسماعيلى يُحدد 160 ألف جنيه راتبًا شهريًا للتشيكى "ستراكا"

أنهى مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اتفاقه على حصول التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى الجديد على 8 آلاف دولار كراتب شهرى مقابل تدريب الدراويش أى ما يقارب من 160 ألف جنيه، وهى القيمة التى سيتم دفعها مناصفة بين خزينة الإسماعيلى ورئيس النادى بحيث تتحمل خزينة الدراويش 80 ألف جنيه يتم دفعها بالجنيه المصرى فيما يتحمل إبراهيم عثمان مثلهم ولكن يقوم بدفعهم بالدولار.