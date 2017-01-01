قائمة بأنواع أجهزة المحمول المقرر قطع خدمة “الواتس آب” عنها

تعتمد كثير من الشركات الكبرى على تطوير ما تقدمه من خدمات لعملائها على مدار الوقت وتقوم بالعديد من التحديثات للأنظمة التي تعمل عليها وتطرح بين الحين الآخر أحدث ما توصلت إليه في مجالها من تطويرات تحوذ إعجاب المتابعين والعملاء.

وهذا العام الذي بدأ اليوم قررت شركة واتس آب العالمية قطع خدمة التواصل الخاص بالشركة عن ملايين من المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة محمول غير مواكبة للوقت الراهن أو لم تحدث لمواكبة تلك التغيرات نظراً لقيامها بتطويرات جديدة على التطبيق الخاص بها بتكنولوجيا حديثة لن تتماشى مع تلك الأنواع من أجهزة المحمول.

وهذه قائمة بأنواع الهواتف التي ستتوقف الخدمة عنها ما لم تحدث

أيفون “3 جي إس”

من المقرر توقف الخدمة تمامااً عن الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 6.

أندرويد 2.1 أو 2.2

تلك الأنواع لن يعمل عليها الواتس آب وكذلك الهواتف الصادرة 2010 و2011.

“ويندوز فون 7”

وبلاك بيري ونوكيا لن تكون الخدمة على تلك الأنواع قيد التشغيل.

على كل من يملك تلك الأنواع أن يستبدلها بحلول يونية 2017 وجدير بالذكر أن عدد المستخدمين للواتس آب يبلغ مليار في العالم كله.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads