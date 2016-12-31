أخبار عاجلة

فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
يوفنتوس يُهين برشلونة بثلاثية في «الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 58 جنديا بقوات الجيش الليبى ببنغازى خلال شهر ديسمبر الجارى

Google+ Print
مقتل وإصابة 58 جنديا بقوات الجيش الليبى ببنغازى خلال شهر ديسمبر الجارى مقتل وإصابة 58 جنديا بقوات الجيش الليبى ببنغازى خلال شهر ديسمبر الجارى

>(أ ش أ)

لقى 15 جنديا بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب 43 آخرون، جراء الاشتباكات ضد التنظيمات الإرهابية بمنطقتى لقوارشة وبوصنيب بمدينة بنغازى خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوى ، فى تصريح مساء اليوم "لبوابة الوسط الليبية "، إن حصيلة المعارك ضد (التنظيمات الإرهابية) فى منطقتى القوارشة وبوصنيب بمدينة بنغازى خلال شهر ديسمبر، بلغت 15 شهيدًا و43 جريحًا.

وأشار الزوى إلى أن قواتهم تتقدم بخطى ثابتة بمحاور القتال، كما «تقدم أرواحًا دفعت الغالى والنفيس من أجل تحرير بنغازى بين شهداء للواجب والجرحى»، لافتًا إلى أن الجرحى حالتهم بين البسيطة والمتوسط والحرجة ، بينهم من تلقى العلاج وعاد إلى محاور القتال وآخرون لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات الحكومية بمدينة بنغازي.

وأعربت القوات الخاصة ومنتسبوها وآمرها العميد ونيس بوخمادة عن تعازيهم الحارة لأسر شهداء الواجب ورفاقهم من المؤسسة العسكرية، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365