مقتل وإصابة 58 جنديا بقوات الجيش الليبى ببنغازى خلال شهر ديسمبر الجارى

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لقى 15 جنديا بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب 43 آخرون، جراء الاشتباكات ضد التنظيمات الإرهابية بمنطقتى لقوارشة وبوصنيب بمدينة بنغازى خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوى ، فى تصريح مساء اليوم "لبوابة الوسط الليبية "، إن حصيلة المعارك ضد (التنظيمات الإرهابية) فى منطقتى القوارشة وبوصنيب بمدينة بنغازى خلال شهر ديسمبر، بلغت 15 شهيدًا و43 جريحًا.

وأشار الزوى إلى أن قواتهم تتقدم بخطى ثابتة بمحاور القتال، كما «تقدم أرواحًا دفعت الغالى والنفيس من أجل تحرير بنغازى بين شهداء للواجب والجرحى»، لافتًا إلى أن الجرحى حالتهم بين البسيطة والمتوسط والحرجة ، بينهم من تلقى العلاج وعاد إلى محاور القتال وآخرون لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات الحكومية بمدينة بنغازي.

وأعربت القوات الخاصة ومنتسبوها وآمرها العميد ونيس بوخمادة عن تعازيهم الحارة لأسر شهداء الواجب ورفاقهم من المؤسسة العسكرية، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.