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ضبط 5 أطنان زيت وسمنة وعصير مجهولة المصدر بقنا

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ضبط 5 أطنان زيت وسمنة وعصير مجهولة المصدر بقنا ضبط 5 أطنان زيت وسمنة وعصير مجهولة المصدر بقنا

>قنا – هند المغربى

تباشر نيابة فرشوط شمال محافظة قنا التحقيقات فى ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل محل بقالة قبل بيعها للمواطنين.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن قوة أمنية بقيادة النقيب بسام حمزة رئيس مباحث بشمال محافظة قنا وإشراف المقدم تامر الحفناوى رئيس مباحث التموين بمديرية أمن قنا من ضبط 434 كرتونة زيت طعام تحتوى على 208 زجاجات زيت وزنت 5 أطنان بالإضافة إلى 540 كيلوجرام عصير و300 كيلو جرام سمنة و500 كيلو جرام معسل مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل محل بقالة ملك محمد أ ع 28 سنة.

 تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 44 أحوال مركز فرشوط لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

 


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