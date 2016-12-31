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ننشر قرار "التموين" بأسعار السلع الجديدة على البطاقات.. كيلو الزيت بـ10 جنيهات

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ننشر قرار "التموين" بأسعار السلع الجديدة على البطاقات.. كيلو الزيت بـ10 جنيهات ننشر قرار "التموين" بأسعار السلع الجديدة على البطاقات.. كيلو الزيت بـ10 جنيهات

>كتب مدحت وهبة

حصل "اليوم السابع" على قرار وزارة والتجارة الداخلية بشأن الأسعار الجديدة للسلع المطروحة على بطاقات التموين، التى سيتم تطبيقها اعتبارا من غد الأحد، وأن سعر زجاجة زيت التموين بـ10 جنيهات بدلا من 8.25 جنيهات، وأنه سيتم إبلاغ مديرى المديريات وفروع شركتى الجملة التابعة للوزارة بالمحافظات تمهيدا لصرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية بالسعر الجديد مع مقررات يناير المقبل.

 

وتضمن قرار وزارة التموين الذى تم إرساله إلى مدير عام مشروع بطاقة الأسرة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لإضافة الأسعار الجديدة للسلع المطروحة على بطاقات التموين اعتبارا من غدا الأحد أن يكون سعر كيلو السكر للتجزئة 6.870 جنيها وللمستهلك بـ 7 جنيهات وسعر عبوة زيت الطعام الخليط زنة 800 جرام بـ9.75 جنيها للتجزئة و10 جنيهات للمستهلك، وسعر عبوة العدس المجروش زنه 500 جرام بـ 9.75 جنيهات للتجزئة و10 جنيهات للمستهلك بما يعادل سعر الكيلو 20 جنيها للمستهلك.

 

كما تضمن القرار أن يكون سعر الفول عبوة 500 جرام بـ 3.40 جنيها للتجزئة و3.50 جنيها للمستهلك بما يعادل سعر الكيلو بـ 7 جنيهات للمستهلك، وعبوة الصلصة زنة 320 جرام بسعر 3.15 جنيها للتجزئة و3.25 جنيهات للمستهلك، فى حين بلغ سعر عبوة الشاى زنه 40 جرام بـ2.70 جنيها للتجزئة و2.75 جنيها للمستهلك، وسعر مسحوق الغسيل العادى زنه واحد كيلو جرام 8.40 جنيهات للتجزئة و8.50 جنيهات للمستهلك وسعر المسحوق الأتوماتيك زنه كيلو جرام بـ 11.25 جنيها للتجزئة و11.50 جنيه للمستهلك.

 

 


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