بالصور.. رئيس مدينة السنطة بالغربية يتابع إصلاح خط المياه بقرية مسهلة

> الغربية - عادل ضرة
تابع اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة يرافقه أحمد المغاورى سليمان مساعد رئيس المركز إصلاح خط المياه بقرية مسهلة أمام مدرسة عبد الحليم السباعى الإعدادية والذى تسبب فى غرق الشوارع والمدرسة.
وأمر رئيس المدينة باستدعاء سيارات شفط المياه الخاصة بمجلس المدينة ووحدة الجعفرية وشبراقاص لشفط المياه بمشاركة فريق الدفاع المدنى بمركز السنطة، وتم استدعاء فريق الصيانة بشركة المياه وتم إصلاح الماسورة الرئيسية وتوصيل المياه للمنازل مرة أخرى.
اللواء ممدوح هجرس يتابع شفط المياه
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