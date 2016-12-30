اسعار الموبايلات في مصر 2017 | ملف شامل لأنواع الموبايلات في مصر و أسعارها

اسعار الموبايلات في مصر 2017، شهدت تغيرات كبيرة تكاد تصل بشكل يومي في اسعارها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ولا شك ان العام الجديد قد يشهد تغيرات ملحوظة في مستويات الطلب على الهواتف الذكية في مصر نتيجة لا انخفاضات القدرة الشرائية للمواطن المصري، فضلا ان ارتفاع تكلفة الاستيراد التي أثرت سلبا على سوق الهواتف المحمولة بمصر خاصة في مستهل العام الميلادي الجديد 2017 .
اسعار الهواتف الذكية في مصر 2017
انواع الموبايلات في مصر اسعار الموبايلات في مصر 2017
ايفون 5 اس
iPhone 5S
السعر :
5900 جنيه
سامسونج جلاكسي اس 7 ايدج
Samsung Galaxy S7 Edge
السعر :
13500 جنيه .
ون بلس 3
One Plus 3
السعر :
12800 جنيه .
ايفون 7 بلس
iPhone 7 Plus
السعر :
20000 جنيه .
ايفون 7
iPhone 7
السعر :
19000 جنيه
سونى أكسبريا زاد 2
Sony XPeria Z2
السعر :
5000 جنيه .
ZTE Blade S6
السعر:
3000 جنيه
شوامى ريد مى نوت 2
Xiaomi Redmi Note2
السعر :
2500 جنيه
اوبو اف 1 بلس
Oppo F1 Plus
السعر :
8300 جنيه.
تكنو كامون C9
Tecno Camon C9
السعر :
3800 جنيه .
HTC One X9
السعر :
5800
لينوفو A6010 بلس
السعر :
2500 جنيه.
جى تايد اس 5
السعر :
2200 جنيه.
انفنيكس زيرو 3
السعر :
3500 جنيه .
هواوى Y6 PRO السعر :
2800 جنيه .
انجو فاير بلس السعر :
3000
كانت تلك قائمة ب اسعار الهواتف الذكية فى مصر لعام 2017، شامل اهم انواع الموبايلات فى مصر والتى تحتل مساحة كبيرة من تفضيلا المستهلك المصرى .إعلان - Ads إعلان - Ads