اسعار الموبايلات في مصر 2017 | ملف شامل لأنواع الموبايلات في مصر و أسعارها

شيماء مصطفى

اسعار الموبايلات في مصر 2017، شهدت تغيرات كبيرة تكاد تصل بشكل يومي في اسعارها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ولا شك ان العام الجديد قد يشهد تغيرات ملحوظة في مستويات الطلب على الهواتف الذكية في مصر نتيجة لا انخفاضات القدرة الشرائية للمواطن المصري، فضلا ان ارتفاع تكلفة الاستيراد التي أثرت سلبا على سوق الهواتف المحمولة بمصر خاصة في مستهل العام الميلادي الجديد 2017 .

اسعار الهواتف الذكية في مصر 2017

انواع الموبايلات في مصر اسعار الموبايلات في مصر 2017

ايفون 5 اس

iPhone 5S

السعر :

5900 جنيه

سامسونج جلاكسي اس 7 ايدج

Samsung Galaxy S7 Edge

السعر :

13500 جنيه .

ون بلس 3

One Plus 3

السعر :

12800 جنيه .

ايفون 7 بلس

iPhone 7 Plus

السعر :

20000 جنيه .

ايفون 7

iPhone 7

السعر :

19000 جنيه

سونى أكسبريا زاد 2

Sony XPeria Z2

السعر :

5000 جنيه .

ZTE Blade S6



السعر:

3000 جنيه

شوامى ريد مى نوت 2

Xiaomi Redmi Note2

السعر :

2500 جنيه

اوبو اف 1 بلس

Oppo F1 Plus

السعر :

8300 جنيه.

تكنو كامون C9

Tecno Camon C9

السعر :

3800 جنيه .

HTC One X9



السعر :

5800

لينوفو A6010 بلس



السعر :

2500 جنيه.

جى تايد اس 5



السعر :

2200 جنيه.

انفنيكس زيرو 3



السعر :

3500 جنيه .

هواوى Y6 PRO السعر :

2800 جنيه .

انجو فاير بلس السعر :

3000

كانت تلك قائمة ب اسعار الهواتف الذكية فى مصر لعام 2017، شامل اهم انواع الموبايلات فى مصر والتى تحتل مساحة كبيرة من تفضيلا المستهلك المصرى .

شبكةعيونالإخبارية

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