أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 29 / 12 / 2016

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 29 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، إعلان قائمة مباراة الاتحاد غدا وتخفيض عقد سامح عبد الفضيل.

الإسماعيلى يختار 20 لاعبا لمواجهة الاتحاد وخضر يستبعد جبرين

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، قائمة فريقه التى ستخوض لقاء الاتحاد السكندرى غداً الجمعة، فى ختام لقاءات الدور الأول من مسابقة الدورى العام.

ريشة وطارق أبو الليل مترجمان للتشيكى ستراكا بالإسماعيلية

كلف مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الثنائى محمد محسن أبو جريشة «ريشة» وطارق أبو الليل المدير الإدارى بمهمة الترجمة للتشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى الجديد للدراويش.

بالصور.. الإسماعيلى يخفض عقد سامح عبد الفضيل

وافق سامح عبد الفضيل مدافع الإسماعيلى على تخفيض قيمة عقده مع ناديه بعد المفاوضات بين اللاعب ومسئولى الدراويش.

مدرب الإسماعيلى يحضر مباراة الاتحاد بالمدرجات ويقضى الكريسماس بالتشيك

يحضر التشيكى فرانز ستراكا، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى غدا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدورى العام من مدرجات استاد الإسماعيلية، لمتابعة اللاعبين والوقوف على مستوى كل لاعب.

ستراكا يتقاضى راتبه من الإسماعيلى بالجنيه المصرى

اتفق مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان علي تقاضى التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى علي تقاضى راتبه بالجنيه المصرى وليس بالدولار على عادة المدربين الجانب الذين يعملون في مصر.