حظك اليوم برج الجدي ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016

برج الجدي :
مهنياً: القمر الجديد في برجك يجلب لك أخباراً طيبة، وتكون الحيوية في أوجها والأجواء صاخبة
عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه
صحياً: توصيات الطبيب لا تزال مفروضة، سواء أكنت في عطلة أم في العمل
ابراج مكتوب :
برج الجدي :
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.إعلان - Ads إعلان - Ads