حظك اليوم برج الجدي ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016

سمر العشري

برج الجدي :

مهنياً: القمر الجديد في برجك يجلب لك أخباراً طيبة، وتكون الحيوية في أوجها والأجواء صاخبة

عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه

صحياً: توصيات الطبيب لا تزال مفروضة، سواء أكنت في عطلة أم في العمل

ابراج مكتوب :

برج الجدي :

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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