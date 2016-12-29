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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 29/12/2016 في الاسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 29/12/2016 في الاسواق المصرية أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 29/12/2016 في الاسواق المصرية

اللحوم والدواجن ما زالت تحافظ على استقرارها ، ولم يطرأ أي تغيير على الأسعار سوى لحم البتلو ارتفع سعر الكيلو 10 جنيه وكذلك اللحم السوداني أيضا 10 جنيه، وهناك توقعات بارتفاع أسعار اللحوم خلال يومين بسبب أعياد الكريسماس، نقدم لكم  آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن  يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:

اللحوم في الاسواق اليوم  29 ديسمبر:
المادة / كيلو  السعر/ جنيه مصري
اللحم البتلو  110 – 150
اللحم الجاموسي  95 – 100
اللحم الجملي  70 – 95
لحم الكندوز  95- 100
لحم البوفتيك  100
اللحم البرازيلي  50 – 60
اللحم السوداني  70 – 75
اللحم الضأن البلدي  95 – 125
اللحم الضأن المستورد  55- 70
السجق  40 – 70
الكبدة البلدي  95 – 100
الكبدة المستوردة  28 – 50

متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم 29 ديسمبر:
المادة / كيلو  السعر / جنيه مصري
الفراخ البيضاء  20 – 28
الدواجن البيضاء المبردة  19 – 35
الفراخ البلدي  29 – 38
الارانب  45 – 49
البط  30 – 35
الرومي  30 – 37
السمان  23 – 27
الحمام  40 – 47

 

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

 

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