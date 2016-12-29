أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 29/12/2016 في الاسواق المصرية

شيماء مصطفى

أسعار اللحوم والدواجن ما زالت تحافظ على استقرارها ، ولم يطرأ أي تغيير على الأسعار سوى لحم البتلو ارتفع سعر الكيلو 10 جنيه وكذلك اللحم السوداني أيضا 10 جنيه، وهناك توقعات بارتفاع أسعار اللحوم خلال يومين بسبب أعياد الكريسماس، نقدم لكم آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:

اسعار اللحوم في الاسواق اليوم 29 ديسمبر:

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري

اللحم البتلو 110 – 150

اللحم الجاموسي 95 – 100

اللحم الجملي 70 – 95

لحم الكندوز 95- 100

لحم البوفتيك 100

اللحم البرازيلي 50 – 60

اللحم السوداني 70 – 75

اللحم الضأن البلدي 95 – 125

اللحم الضأن المستورد 55- 70

السجق 40 – 70

الكبدة البلدي 95 – 100

الكبدة المستوردة 28 – 50

متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم 29 ديسمبر:

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري

الفراخ البيضاء 20 – 28

الدواجن البيضاء المبردة 19 – 35

الفراخ البلدي 29 – 38

الارانب 45 – 49

البط 30 – 35

الرومي 30 – 37

السمان 23 – 27

الحمام 40 – 47

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

شبكةعيونالإخبارية

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