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ننشر لكم الاسعار الجديده للزيوت الخاصة بالسيارات

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بعد الغلاء الوارد فى جميع السلع الموجوده فى جمهورية العربية اعلن الشركات المصرية الخاصه بالبترول وكذلك التسويق والمنتجات البترولية انه سيتم رفع الزيوت الخاصة بمحركات السيارات وقد قامت تلك الشركات بتطبيق الزيادات على بعض الزيوت ابتداء من 26 ديسمبر الماضي بالاضافه الى انه سيتم رفع أسعار أنواع زيوت اخري رفع قد يتخطي ال50% ابتداء من غداً الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري ونعرض اليكم قائمه خاصه بالأسعار الذي سوف يتم تطبيق الأسعار الجديده عليا للزيوت الخاصه بالسيارات.

وفى ظل تلك الارتفاعات الباهظه التي توجد فى جميع السلع الموجوده فى السوق المصرية حتي وانه يوجد اتجاه لغلاء جميع السلع الترفيهيه بأكملها، وقد حدث ذلك بسبب ارتفاع الأمريكي خلال الفتره الحالية وكسر رقم العشرون جنيه مصري مما أدي الى ارتفاعات باهظه فى جميع السلع وقد صرح الرئيس عبد الفتاح أنه سوف يتم انتهاء أزمه الدولار الامريكي فى الشهر القادم بوعد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسوف يعيش الشعب فى رفاهية مستمره.

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