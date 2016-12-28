إحالة طالبة بـ"آداب الزقازيق" للتحقيق لتهديدها أستاذا بالقتل عبر فيس بوك

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور عماد مخيمر، عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق، تحويل طالبة بشعبة اللغة الفرنسية للشئون القانونية، لقيامها بتهديد أستاذها بالقتل هو وأسرته عبر فيس بوك.

وقال عميد الكلية لـ"اليوم السابع"، إنه تلقى شكوى من الدكتور علاء راشد بقسم اللغة الفرنسية، بأن الطالبة "ن .ا" بالفرقة الثالثة قامت بتوجيه تهديد له لأستاذها عبر حسابها على فيس بوك خلال تبادل التعليقات مع زملائها عن الامتحانات، قائلة: "لو الامتحان جة صعب أنا هروح أقتله هو ومراته وأولاده وأولع فى الكلية"، الأمر الذى يعد إهانة وتطاولا على هيبة الأستاذ الجامعى، فتم إحالة الأمر للشئون القانونية للتحقيق فيه.

وأشار عميد الكلية إلى أن الطالبة لا تقصد التهديد المباشر بالقتل، لكن لا بد على جميع الطلاب احترام هيبة الجامعة، والممثلة فى الأستاذ الجامعى، وعدم التطاول عليهم لفظيا عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى لو عن دون قصد.