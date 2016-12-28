أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة طالبة بـ"آداب الزقازيق" للتحقيق لتهديدها أستاذا بالقتل عبر فيس بوك

Google+ Print
إحالة طالبة بـ"آداب الزقازيق" للتحقيق لتهديدها أستاذا بالقتل عبر فيس بوك إحالة طالبة بـ"آداب الزقازيق" للتحقيق لتهديدها أستاذا بالقتل عبر فيس بوك

>الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور عماد مخيمر، عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق، تحويل طالبة بشعبة اللغة الفرنسية للشئون القانونية، لقيامها بتهديد أستاذها بالقتل هو وأسرته عبر فيس بوك.

 

وقال عميد الكلية لـ"اليوم السابع"، إنه تلقى شكوى من الدكتور علاء راشد بقسم اللغة الفرنسية، بأن الطالبة "ن .ا" بالفرقة الثالثة قامت بتوجيه تهديد له لأستاذها عبر حسابها على فيس بوك خلال تبادل التعليقات مع زملائها عن الامتحانات، قائلة: "لو الامتحان جة صعب أنا هروح أقتله هو ومراته وأولاده وأولع فى الكلية"، الأمر الذى يعد إهانة وتطاولا على هيبة الأستاذ الجامعى، فتم إحالة الأمر للشئون القانونية للتحقيق فيه.

 

وأشار عميد الكلية إلى أن الطالبة لا تقصد التهديد المباشر بالقتل، لكن لا بد على جميع الطلاب احترام هيبة الجامعة، والممثلة فى الأستاذ الجامعى، وعدم التطاول عليهم لفظيا عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى لو عن دون قصد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365