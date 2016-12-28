أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس المنظمة العربية للسياحة يهنئ بحصول الغردقة على لقب عاصمة المصايف

Google+ Print
رئيس المنظمة العربية للسياحة يهنئ بحصول الغردقة على لقب عاصمة المصايف رئيس المنظمة العربية للسياحة يهنئ بحصول الغردقة على لقب عاصمة المصايف

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أرسل  الدكتور بندر بن فهد آل فهيم، رئيس المنظمة العربية للسياحة برقية تهنئة للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بمناسبة فوز مدينة الغردقة بلقب عاصمة المصايف العربية خلال عام 2017.

وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة فى برقيته إن حصول الغردقة على هذا اللقب، جاء نظير الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية، والدعم والتعاون المستمر بين المنظمة ومحافظة البحر الأحمر، وتطوير القطاع السياحى.

وأضاف أن المنظمة سوف تستمر فى تقديم كافة أنواع الدعم بالتعاون مع المحافظة ووزارة السياحة، لتحقيق رؤية وتطلعات لتطوير قطاع السياحة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365