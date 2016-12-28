رئيس المنظمة العربية للسياحة يهنئ بحصول الغردقة على لقب عاصمة المصايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

أرسل الدكتور بندر بن فهد آل فهيم، رئيس المنظمة العربية للسياحة برقية تهنئة للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بمناسبة فوز مدينة الغردقة بلقب عاصمة المصايف العربية خلال عام 2017.

وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة فى برقيته إن حصول الغردقة على هذا اللقب، جاء نظير الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية، والدعم والتعاون المستمر بين المنظمة ومحافظة البحر الأحمر، وتطوير القطاع السياحى.

وأضاف أن المنظمة سوف تستمر فى تقديم كافة أنواع الدعم بالتعاون مع المحافظة ووزارة السياحة، لتحقيق رؤية وتطلعات لتطوير قطاع السياحة.