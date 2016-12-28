غلق17 صيدلية تزاول النشاط دون مدير صيدلى بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، قراراً بغلق 17 صيدلية تزاول النشاط بدون مدير صيدلي، وذلك لمدة شهر من تاريخ الغلق، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيالها.

جاء قرار المحافظ بناء على التقرير المعروض من جانب إدارة التفتيش الصيدلي، بعدد من الإدارات الصحية التابعة لها الصيدليات، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وتضمن التقرير عرضا لتلك الصيدليات والتي تقع بمختلف انحاء المحافظة، وشملت 57 أبو ماضي والوساطة بمركز بلقاس، وبلقاس خامس، والحصوة بمركز السنبلاوين، وطنامل، وميت أبو الحسين، وشبراويش وبرج النور الحمص، وصهرجت الصغرى وجراح وميت العامل مركز أجا.

وشدد المحافظ على الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، باستمرار التفتيش الصيدلي، بنطاق المحافظة للحفاظ على سلامة المعروض من الدواء، وسلامة الإجراءات لمزاولة المهنة.