نيابة المنصورة تواجه مهندس الإسكان المضبوط بالرشوة بالتسجيلات

الدقهلية شريف الديب

استمع المستشار خالد خضر رئيس النيابة الكلية، باشراف المستشار أيمن عبد الهادي المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، لاقوال مهندس مديرية الاسكان المقبوض عليه اثناء تلقيه رشوة من أحد اصحاب العقارات بالمنصورة، فيما أدلي المُبلغ وضابط الرقابة الادارية باقوالهما.

وأشار المبلغ وهو صاحب العقار إلى أن مهندس الاسكان اتصل به هاتفياً، وطلب منه مبلغ 3 آلاف جنيه نظير التغاضى عن شكوى مقدمه ضده.

وبعد تحديد ميعاد لاستلام المبلغ المحدد على أحد المقاهي بمدينة المنصورة ، وبالاتفاق مع الرقابة الادارية تم تسجيل الاتفاق والمقابلة بالصوت والصورة والقبض على مهندس الإسكان، والتحفظ على الاموال المضبوطه.