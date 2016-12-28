أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تنظيم وإدارة دمياط" تنتهى من إعداد قاعدة بيانات للعاملين بمديريات الخدمات

Google+ Print
"تنظيم وإدارة دمياط" تنتهى من إعداد قاعدة بيانات للعاملين بمديريات الخدمات "تنظيم وإدارة دمياط" تنتهى من إعداد قاعدة بيانات للعاملين بمديريات الخدمات

>دمياط-معتز الشربينى

انتهت مديرية التنظيم والإدارة بدمياط، بإشراف ناهد حسين الصبرى مديرة المديرية، بتحديث بيانات قاعدة العمالة والأجور وإعداد قاعدة بيانات حديثة لمديريات الخدمات الآتية : "مديرية التنظيم والإدارة، مديرية والتجارة الداخلية، مديرية الطب البيطرى، مديرية الزراعة ، مديرية القوى العاملة والهجرة ، مديرية الشباب والرياضة، مديرية الإسكان والمرافق، مديرية الشئون الصحية، مديرية الطرق والنقل، مديرية الشئون الاجتماعية، ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وفقاً للبيانات المطلوبة.

 

كما تم موفاة الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بها، يأتى ذلك بناءا على توجيهات المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية