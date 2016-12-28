"تنظيم وإدارة دمياط" تنتهى من إعداد قاعدة بيانات للعاملين بمديريات الخدمات

دمياط-معتز الشربينى

انتهت مديرية التنظيم والإدارة بدمياط، بإشراف ناهد حسين الصبرى مديرة المديرية، بتحديث بيانات قاعدة العمالة والأجور وإعداد قاعدة بيانات حديثة لمديريات الخدمات الآتية : "مديرية التنظيم والإدارة، مديرية التموين والتجارة الداخلية، مديرية الطب البيطرى، مديرية الزراعة ، مديرية القوى العاملة والهجرة ، مديرية الشباب والرياضة، مديرية الإسكان والمرافق، مديرية الشئون الصحية، مديرية الطرق والنقل، مديرية الشئون الاجتماعية، ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وفقاً للبيانات المطلوبة.

كما تم موفاة الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بها، يأتى ذلك بناءا على توجيهات المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة.