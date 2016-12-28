27 شركة مصرية تشارك بمعرض «هايم تكستايل» بألمانيا يناير المقبل

(أ.ش.أ)

تنطلق الدورة الجديدة لمعرض “هايم تكستايل” بألمانيا الخاص بالمنسوجات والمفروشات بمدينة فرانكفورت، خلال الفترة من 10 : 13 يناير 2017، وبمشاركة من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وقال محمد سامي، رئيس الهيئة العامة للمعارض في تصريحات له، اليوم، إن المعرض يمثل أكبر معرض تجاري خاص بالمنسوجات ومن أضخم التجمعات لكبرى الشركات ومصممين عالميين.

وأضاف، أن التواجد المصري في المعرض يأتى على مساحة تبلغ 890 مترًا مربعًا، بمشاركة 27 شركة تقوم بعرض منتجات من المنسوجات المنزلية المفروشات والستائر، مما يعكس ما وصلت إليه الصناعة المصرية من رقي الذوق وجودة المنتج.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمعارض، ” أننا نسعى إلى التوسع داخل الأسواق الأوروبية وفتح الخطوط التصديرية الجديدة، وهو ما يتفق مع السياسة العامة للدولة من خفض حجم استيرادنا وزيادة حجم صادراتنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الغزل والمنسوجات بلغت خلال 11 شهرًا، نحو 704 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات المفروشات نحو467 مليون دولار.