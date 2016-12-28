ضبط 363 هاربا من أحكام قضائية وإزالة 90 حالة إشغالات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت المباحث الجنائية في أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز حملة مكبرة اليوم ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية تضمنت الجهود ضبط 363 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. وتمكن الضباط من القبض على 8 هاربين من أحكام جنائية.

وكما تمكن ضباط مباحث تنفيذ أحكام من ضبط 215 هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 23 هارب من جنح الحبس المستأنف

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 72 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 45 محكوم عليهم في جنح المخالفات بإجمالي مبالغ محصلة حوالي 1500 جنيه تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان ،حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة ، بالتعاون مع الوحدات المحلية حيث أسفرت الجهود عن رفع حوالي 90 مخالفة متنوعة .

وتضمنت الجهود رفع 65 حالة إشغالات بالطريق العام و 25 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن الوحدات المحلية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين ، وتم إخطار النيابات المختصة للتصرف .