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نادى الصيد يبدأ التحصيل الإلكترونى للاشتراكات وتوصيل الكارنيهات للمنازل

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نادى الصيد يبدأ التحصيل الإلكترونى للاشتراكات وتوصيل الكارنيهات للمنازل نادى الصيد يبدأ التحصيل الإلكترونى للاشتراكات وتوصيل الكارنيهات للمنازل

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 11:14 م

>كتبت ياسمين يحيى

 

أعلنت ادارة نادى الصيد عن إمكانية سداد تجديدات اشتراكات الأعضاء للعام الجديد عن طريق ماكينات فورى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة بدء موسم سداد تجديدات الاشتراكات السنوية وذلك لأول مرة على مستوى الأندية المصرية .

 

وصرح محمد العقدة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المشروع، بأن الخدمة مفعلة لجميع أعضاء النادى وفروعه وذلك للعام الثانى على التوالي، بل وتم هذا العام ولأول مرة فى تفعيل خدمة توصيل كارنيهات العضوية للمنازل لتوفير أقصى درجات الراحة لأعضاء نادي الصيد.

 

 


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