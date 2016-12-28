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أستاذ أشعة تداخلية: حقن النظائر المشعة للورم تقضى على سرطان الكبد

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أستاذ أشعة تداخلية: حقن النظائر المشعة للورم تقضى على سرطان الكبد أستاذ أشعة تداخلية: حقن النظائر المشعة للورم تقضى على سرطان الكبد

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور سامح عبد الوهاب أستاذ ورئيس وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس خلال مؤتمر جمعية سرطان الكبد المصرية أن الوسائل الحديثة لعلاج سرطان الكبد بالأشعة التداخلية عن طريق حقن النظائر المشعة فى سرطان الكبد المستعصية، والتى لم يكن لها علاج من قبل مثل توغل الأورام فى الوريد البابى استطاعت أن تقضى على سرطان الكبد بكفاءة.

 

وقال إن حقن النظائر المشعة يتم من خلال القسطرة الشريانية التى تصل للشريان الكبدى، ويتم حقن حبيبات دقيقة داخل الورم، وهذه الحبيبات تخرج إشعاعات تستمر فترة أطول داخل الورم ما يساهم فى القضاء على الأورام السرطانية، وبالأخص فى الأورام المستعصية والمتشعبة، وهى تعتبر وسيلة آمنة مقارنة بالحقن الكيماوى الذى لازال له دور فى علاج بعض الأورام السرطانية بالكبد، موضحا أنه لا نستطيع أن نغفل دور كى الأورام من خلال التردد الحرارى والميكروويف، الذى لازال يستخدم حتى الآن ويعتبر وسيلة آمنة، وفعالة لعلاج الأورام وبخاصة الصغيرة منها، كذلك حقن الأورام الكبدية بالكحول النقى فى بعض الحالات مثل الأورام الصغيرة الموجودة بجوار الأمعاء أو الموجودة بجوار القنوات المرارية.


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