جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأربعاء 28 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

ينشر "اليوم السابع" جدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء 28 / 12 2016 فى الجولة الـ17 من منافسات المسابقة حيث أقيمت ثلاث مباريات الأولى بين طنطا والداخلية وانتهت بفوز الثاني بهدف نظيف والثانية بين وادى دجلة وأسوان، وانتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة والثالثة بين المقاولون وبتروجت وانتهت بفوز الأول بهدف نظيف.

يتربع الأهلى على صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما يحتل المقاصة المركز الثانى برصيد 37 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بـ31 نقطة.

وصعد المقاولون للمركز الثامن برصيد 24 نقطة ودجلة للمركز العاشر برصيد 21 نقطة والداخلية للمركز الـ15.