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مباراة القمة.. دونجا: لا أهاب الأهلى وأنتظر مواجهته بقميص الزمالك

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مباراة القمة.. دونجا: لا أهاب الأهلى وأنتظر مواجهته بقميص الزمالك مباراة القمة.. دونجا: لا أهاب الأهلى وأنتظر مواجهته بقميص الزمالك

>كتب أحمد توفيق

أكد محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الزمالك أن اللعب أمام النادى الأهلى ليس بجديد عليه، حيث سبق ولعب أمام الأحمر عندما كان فى صفوف المقاصة وبالتالى لن يكون لديه رهبة فى حال خوض مباراة القمة غدا .

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلى فى السابعة مساء غدا الخميس ضمن مباريات الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدورى الممتاز .

وأكد دونجا فى تصريحات صحفية أنه يتمنى المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي موضحاً أن التركيز سيكون سلاح الزمالك لتحقيق الفوز خاصة وأن الأبيض يضم لاعبين متميزين لديهم القدرة على تحقيق الفوز .


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