أخبار الرياضة اليوم الأربعاء 28 / 12 / 2016

كتب محمد عراقى

شهدت ساحة الرياضة المصرية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة والتي سيطر عليها أجواء قمة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غداً الخميس في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

أكد الغانى جون أنطوى، مهاجم الأهلي، لإدارة ناديه أنه لم يهرب بعد سفره لبلاده دون الحصول على إذن من جهاز الكرة، مشددا على أنه يتواجد حاليا مع أسرته لقضاء أعياد الميلاد معهم.

طالب أحمد حمودى، جناح الباطن السعودى، الحصول على راتبه بالدولار لإتمام انتقاله للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير المقبل أو بنهاية الموسم الجارى.

تلقى اتحاد الكرة اتصالات من النادى الأهلى، يخطرهم فيها برفض حضور الجماهير فى مباراته أمام الزمالك، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الخميس، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 17 للدورى الممتاز.

طبع نادى الزمالك 600 دعوة لحضور بعض أعضاء الجمعية العمومية لمباراة الأهلى، المقرر لها غداً الخميس، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

حقق فريق الداخلية فوزاً مهماً على نظيره طنطا بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على استاد طنطا الرياضى فى ختام منافسات الدور الأول للدورى العام.

فاز فريق وادى دجلة على أسوان بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الأسبوع السابع عشر للدورى.

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى المهندس إبراهيم عثمان تعيين التشيكى فرانز ستراكا لتولي القيادة الفنية للدراويش خلفا لأشرف خضر الذي سيرحل عن الدراويش بعد الانتهاء من مواجهة الاتحاد السكندرى بعد غد الجمعة في ختام الدور الأول لمسابقة الدورى العام.

أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا للتعليق على أزمة حضور الجماهير لمباراة القمة 113 أمام الزمالك والمقرر إقامتها غداً الخميس في الدوري العام، حذر فيه من "تكرار كوارث كروية" بسبب ما سماه "بلبلة تلفزيونية وتصريحات غير مسئولة"، وجاء نص البيان كالتالي:

وصل طاقم الحكام المجرى بقيادة فيكتور كاساى لإدارة قمة الزمالك والأهلى المقرر إقامتها الخميس فى الأسبوع السابع عشر بالدورى.

نجح فريق المقاولون العرب فى الفوز على نظيره بتروجت، بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ببطولة الدورى.