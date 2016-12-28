نظام ومواعيد مباريات البطولة العربية للسلة

كتب أحمد سمير

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية ٢٢ لكرة السلة رجال ، المقرر إقامتها فى القاهرة فى الفترة من ٣٠ ديسمبر إلى ٨ يناير 2017 نظام المنافسات ومواعيدها.

قررت اللجنة على هامش مراسم القرعة، أن تلعب المنتخبات المشتركة دورى من مجموعة واحدة ، يتحدد بعهدها ترتيب الفرق ال٦ المشاركة ، ثم يتقابل الثالث مع السادس والفائز يواجه الثانى فى أولى مباريات نصف النهائي ، بينما يتقابل الخامس مع الرابع ، والفائز يواجه الأول فى المباراة الثانية لنصف النهائي .

وتقرر أن تجرى المباريات يوميا فى تمام الساعة الثانية والرابعة والسادسة مساء.