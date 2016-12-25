20 يناير.. جمعية عمومية لصيادلة الإسماعيلية لسحب الثقة من المجلس الحالى

الإسماعيلية – جمال حراجى

قرر أعضاء مجلس إدارة نقابة الصيادلة الفرعية بالإسماعيلية، دعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من المجلس الحالى يوم الجمعة 20 يناير الساعة الثانية ظهرا بمقر اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية، على أن يترأس الجلسة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أو من ينوب عنه.

وكان مجلس النقابة عقد جلسته الطارئة مساء اليوم الأحد، بمقر النقابة لبحث تداعيات أزمة حفل التخرج، والتى انتهت بعرض فيديو لراقصات روسيات عقب أداء القسم لـ100 صيدلى من خريجى دفعة 2016.

وتقدم الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، باعتذار رسمى عما حدث، مؤكدا أنه لم يكن يعلم شيئا عن الفرقة الروسية، وأن المسئولين عن قاعة الاحتفال قدموا هدية للنقابة بدون مقابل، وأنه يتحمل المسئولية كاملة عن هذا الخطأ.

وقال الدكتور صفوت عبد المقصود رئيس مجلس النقابة الفرعية للصيادلة بالإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد حضور جلسة اليوم من أعضاء مجلس النقابة أربعة أعضاء من سبعة، حيث اعتذر اثنان وعضوه تقدمت باستقالتها، وأن المجلس قرر بالإجماع دعوة أعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة 20 يناير وهو أقرب موعد حسب القانون، وذلك لأن سحب الثقة يتطلب 200 عضو من مسددى الاشتراكات من أعضاء الجمعية، فأردنا أن نرفع الحرج عن الصيادلة وندعو الجمعية العمومية كاملا، وحتى يكون الإجراء قانونيا وصحيحا.