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باسم مرسى: لن أقبل اللعب للأهلي.. ورحيلى عن الزمالك "بشرط"

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باسم مرسى: لن أقبل اللعب للأهلي.. ورحيلى عن الزمالك "بشرط" باسم مرسى: لن أقبل اللعب للأهلي.. ورحيلى عن الزمالك "بشرط"

>كتب أحمد طارق

أكد باسم مرسى مهاجم الزمالك، أنه أصبح من اللاعبين المحسوبين على القلعة البيضاء ومن الصعب أن ينضم لمنافسه التقليدى "الأهلى"، لافتاً إلى أن هناك لاعبين أهلاوية لا يمكن أن يقبلوا الانضمام للزمالك، والعكس أيضاً.

 

أضاف باسم، أنه منتمى لنادى الزمالك الذى يعد مصدر رزقه، مؤكداً أنه لن يترك الفريق الأبيض إلا بإرادة الجهاز الفنى وإدارة النادى، قائلاً: "ارتباطى بالزمالك ليس مجرد ورقة عقد، ولن أرحل عن النادى إلا بإرادته، لأن الزمالك خيره عليا".

 

وعن علاقته بجماهير الأهلى، قال باسم مرسى فى تصريحات تليفزيونية،:"جمهور الأهلى كبير وعظيم وهناك علاقة حب تربطنى بهم".

 

وقال باسم مرسي، نجم نادي الزمالك، إن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها الخميس المقبل، حدث كبير، مشيرا إلى أن الزمالك قد فاز على الأهلي في آخر مباراة جمعتهما بنتيجة 3-1، متمنياً أن يصبح محظوظاً ويتكرر نفس السيناريو فى القمة 113.

 

وشدد مرسي على رغبته بالفوز على الأهلي، لإسعاد جمهور الزمالك، موضحا أن جمهور النادى ظل يساند الفريق ولاعبيه في كافة المبارايات التي خاضها سواء خارج أو داخلها، وأقل ما يقدم لهذا الجمهور العظيم هو تحقيق الفوز في مباراة القمة على الأحمر.


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