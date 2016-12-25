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استمرار غياب معلول عن تشكيلة الأهلى الأساسية أمام الزمالك.. وعودة غالى

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استمرار غياب معلول عن تشكيلة الأهلى الأساسية أمام الزمالك.. وعودة غالى استمرار غياب معلول عن تشكيلة الأهلى الأساسية أمام الزمالك.. وعودة غالى

>كتب محمد عراقى

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري على استمرار الدفع بحسين السيد في التشكيلة الأساسية على أن يتم الإبقاء على التونسي علي معلول في مقاعد البدلاء ، خلال مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام المقرر إقامتها الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

فيما يقترب حسام غالي من العودة للتشكيلة الأساسية لقيادة الوسط الأحمر بجوار حسام عاشور على أن يعود أحمد فتحي لمركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني.

ووفقا لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن التشكيل الأقرب في مباراة القمة سيكون كالتالي :-

حراسة المرمي : شريف إكرامي

خط الدفاع : حسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحي

خط الوسط : حسام غالي وحسام عاشور وعبدالله السعيد وكريم نيدفيد

خط الهجوم : وليد سليمان ومروان محسن


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