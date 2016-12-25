أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير البترول: 1.5 مليار متر مكعب غاز طبيعى ستزيد على الإنتاج بنهاية 2017

Google+ Print
وزير البترول: 1.5 مليار متر مكعب غاز طبيعى ستزيد على الإنتاج بنهاية 2017 وزير البترول: 1.5 مليار متر مكعب غاز طبيعى ستزيد على الإنتاج بنهاية 2017

>كتب عامر مصطفى

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن هناك جهودا كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح تجرى لإدخال حقل الغاز "ظهر" إلى الخدمة فى أقرب وقت.

 

وقال المهندس طارق الملا : "جار العمل مع إحدى الشركات بحقول شمال الإسكندرية والتى ستدخل الخدمة قبيل منتصف 2017"، مضيفا: "1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى ستزيد على معدل الإنتاج بحلول نهاية 2017 من حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية".

 

وأضاف "الملا"، فى مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى"، أن هناك شركات كبرى تحمست وبدأت البحث عن الغاز الطبيعى لصالح فى البحر، وهناك لجنة وزارية مشكلة برئاسة وزارة البترول لرفع قدراتنا الإنتاجية بقطاع البترول، مشيرا إلى أن 3.6 مليار دولار هى مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر ونعمل على جدولتها بالاتفاق مع البنك المركزى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر